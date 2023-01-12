Телефонный террорист надоедает полицейским легендой о "сбежавшем срочнике"
Неизвестный от имени "сбежавшего срочника с автоматом" названивает с угрозами в полицию в Москве и Петербурге
Неизвестный вот уже сутки названивает в дежурные части разных отделов МВД Москвы и Санкт-Петербурга, угрожая то взрывами полицейских участков, то нападениями на них. По данным Лайфа, полицейским он представляется Дмитрием Афониным и утверждает, что якобы сбежал из столичной воинской части, прихватив с собой гранаты и автомат.
Ни по одному из указанных лжеминёром адресов, по нашим данным, следов взрывчатки не обнаружено. Самого телефонного террориста ищут.
Напомним, что перед Новым годом в Нижнем Тагиле задержали мужчину за ложные сообщения о минировании трёх кафе. Телефонный террорист попался на очередной "шутке" про бомбу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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