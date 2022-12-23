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23 декабря, 19:23

Телефонный террорист из Нижнего Тагила попался на очередной "шутке" про бомбу

В Нижнем Тагиле задержали мужчину за ложное минирование трёх кафе

<p>Житель Нижнего Тагила, который "заминировал" три кафе. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall543398252_1782" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МУ МВД России "Нижнетагильское"</a></p>

Житель Нижнего Тагила, который "заминировал" три кафе. Фото © VK / МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле задержали мужчину за ложные сообщения о минировании трёх кафе. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД РФ в соцсети "ВКонтакте".

"По подозрению в совершении преступления, квалифицированного следователями МУ МВД России "Нижнетагильское" по ч. 2 ст. 207 УК РФ, сотрудники полиции задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого мужчину", — сказано в сообщении.

Злоумышленник позвонил на номер телефона 102 в пятницу утром и невнятным голосом сообщил о бомбах в кафе на улицах Космонавтов и Мира, а также на Ленинградском проспекте. На все адреса оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Подозрительных предметов найдено не было, в одном здании силовики даже не обнаружили кафе.

При этом номер телефона мужчины был зарегистрирован на родственника. По данным ведомства, лжеминёр уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Так, его наказывали за имущественные преступления, ложное сообщение о факте терроризма. А в августе этого года мужчина освободился из исправительной колонии за поджог машин.

Задержанный рассказал, что находился в кафе на проспекте Мира. В нетрезвом виде он решил пошутить и позвонить на номер телефона 102. Сейчас житель Нижнего Тагила находится в изоляторе временного содержания и ждёт избрания меры пресечения. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Никита Осипов

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