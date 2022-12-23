Согласован бюджет США с выделением $44,9 млрд на Украину
Конгресс одобрил бюджет США на $1,7 трлн с выделением $44,9 млрд на Украину
Вслед за Сенатом Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год. Он предусматривает расходы на уровне около 1,7 трлн долларов, в том числе 44,9 млрд долларов — на помощь Украине.
Расходная часть выше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял $1,52 триллиона. Большая часть денег пойдёт на оборону — $858 миллиардов. Соответственно, на другие расходы выделено $722,5 миллиарда.
44,9 миллиарда долларов пойдут на экстренную поддержку Украины, а также союзников по НАТО. Более 300 млн предназначены для "противодействия влиянию России".
Как рассказывал Лайф, в этот проект бюджета также включили поправку, позволяющую изымать замороженные активы бизнесменов из России для дальнейшей передачи Украине.
Unsplash