В Пскове задержали трёх подростков, закидавших снегом Вечный огонь

Правоохранители задержали трёх подростков, которые 22 декабря закидали снегом Вечный огонь в сквере Павших бойцов в Пскове. Об этом говорится в заявлении областного управления МВД России. По данным ведомства, всё случилось около 16:30. После того, как пламя потухло, дети покинули сквер.

"В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — отметили в ведомстве.

О том, что на обелиске потухло пламя, сообщили местные жители. Работа горелки была восстановлена оперативно, в тот же вечер.