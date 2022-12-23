ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 18:47

В Пскове задержали трёх подростков, закидавших снегом Вечный огонь

<p>Вечный огонь, который дети закидали снегом в Пскове. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/plnpsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Псковская Лента Новостей (ПЛН)</a></p>

Вечный огонь, который дети закидали снегом в Пскове. Обложка © VK / Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Правоохранители задержали трёх подростков, которые 22 декабря закидали снегом Вечный огонь в сквере Павших бойцов в Пскове. Об этом говорится в заявлении областного управления МВД России. По данным ведомства, всё случилось около 16:30. После того, как пламя потухло, дети покинули сквер.

"В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — отметили в ведомстве.

О том, что на обелиске потухло пламя, сообщили местные жители. Работа горелки была восстановлена оперативно, в тот же вечер.

Пьяная жительница Иванова залила водой чашу Вечного огня и повредила горелку

Пьяная жительница Иванова залила водой чашу Вечного огня и повредила горелку

Ранее Лайф писал, что в Республике Алтай полиция разыскала двух девочек, которые подожгли цветы на мемориальном комплексе "Парк Победы". Подростки из Горно-Алтайска сняли там видео и выложили в Сеть. Оказалось, это двенадцатилетние ученицы одной из местных школ. Мама девочки, которая подожгла цветок на Вечном огне, публично попросила прощения.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров