Глава МВД Франции Дарманен: Устроивший стрельбу в Париже состоял в стрелковом клубе

Мужчина, устроивший 23 декабря стрельбу в Париже, был членом стрелкового клуба и владеет коллекцией оружия. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Злоумышленник состоял в стрелковом клубе, он обладал собственной коллекцией оружия", — пояснил он.