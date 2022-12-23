Глава МВД Франции Дарманен: Устроивший стрельбу в Париже состоял в стрелковом клубе
Мужчина, устроивший 23 декабря стрельбу в Париже, был членом стрелкового клуба и владеет коллекцией оружия. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Злоумышленник состоял в стрелковом клубе, он обладал собственной коллекцией оружия", — пояснил он.
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Также глава МВД отметил, что 69-летний француз не фигурировал в картотеках спецслужб. В данный момент прокуратура проводит проверку наличия возможных террористических мотивов у стрелявшего. В доме злоумышленника идёт обыск.
Как уже писал Лайф, инцидент произошёл в 10-м округе Парижа на улице Энгиена. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. В результате стрельбы погибло три человека.
ТАСС / ЕРА / TERESA SUAREZ