Число погибших в результате стрельбы в Париже выросло до трёх

"Трое погибли в результате стрельбы в Париже, ещё один человек находится в критическом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести", — рассказала она журналистам.

Сам напавший получил ранение в лицо, сейчас он находится в больнице. Ранее сообщалось, что злоумышленнику якобы 60 лет, но, как выяснилось, стрелок оказался старше — мужчине 69 лет. Правоохранители узнали, что год назад пенсионера задерживали после нападения на лагерь мигрантов, в его отношении возбуждали уголовное дело по обвинению в насилии на расовой почве с применением оружия. Также в скандал он угодил ещё и в 2016 году.