Число погибших в результате стрельбы в Париже выросло до трёх
Число жертв стрельбы в Париже выросло до трёх человек. Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщила прокурор французской столицы Лора Бекко.
"Трое погибли в результате стрельбы в Париже, ещё один человек находится в критическом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести", — рассказала она журналистам.
Сам напавший получил ранение в лицо, сейчас он находится в больнице. Ранее сообщалось, что злоумышленнику якобы 60 лет, но, как выяснилось, стрелок оказался старше — мужчине 69 лет. Правоохранители узнали, что год назад пенсионера задерживали после нападения на лагерь мигрантов, в его отношении возбуждали уголовное дело по обвинению в насилии на расовой почве с применением оружия. Также в скандал он угодил ещё и в 2016 году.
Как уже писал Лайф, инцидент произошёл в 10-м округе Парижа на улице Энгиена. Изначально сообщалось об одном погибшем. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Мотивы стрелка пока не известны.
Twitter / Atlasinfo