В Евросовете предложили приостановить членство РФ в Совбезе ООН

"С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности", — сказал он.

При этом Мишель отметил, что сделать это в настоящий момент невозможно, иначе сам концепт безопасности организации окажется в тупике. По словам главы Евросовета, Россия нарушила международное право. А если это сделал постоянный член Совбеза ООН, то, уверен он, в общенациональном документе есть изъян. Однако ещё до начала украинского конфликта концепт безопасности организации "сильно барахлил" и имел много трудностей в вопросе функционирования при разрешении больших международных проблем, подчеркнул Мишель. Он считает, что рано или поздно всё же придётся реформировать работу ООН, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка.