В Евросовете предложили приостановить членство РФ в Совбезе ООН
Глава Евросовета Мишель предложил приостановить членство России в Совете безопасности ООН
Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил установить механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. О такой необходимости он заявил в интервью телеканалу RTVi.
"С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности", — сказал он.
При этом Мишель отметил, что сделать это в настоящий момент невозможно, иначе сам концепт безопасности организации окажется в тупике. По словам главы Евросовета, Россия нарушила международное право. А если это сделал постоянный член Совбеза ООН, то, уверен он, в общенациональном документе есть изъян. Однако ещё до начала украинского конфликта концепт безопасности организации "сильно барахлил" и имел много трудностей в вопросе функционирования при разрешении больших международных проблем, подчеркнул Мишель. Он считает, что рано или поздно всё же придётся реформировать работу ООН, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка.
Ранее историк Владимир Шаповалов заявил о невозможности исключения России из ООН. По его словам, Организация Объединённых Наций является таким же достоянием РФ, как и Запада.
ООН / Мануэль Элиас