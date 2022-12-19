Как на Украине торгуют органами погибших солдат Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Незалежная стала Клондайком для чёрных трансплантологов. 39250 39250 Обложка © ТАСС / АР / Libkos

Под Артёмовск в ДНР, где сейчас ведутся наиболее ожесточённые бои, а украинские войска несут колоссальные потери, прибыли чёрные трансплантологи — люди, занимающиеся изъятием органов у погибших и смертельно раненных, а зачастую — живых и здоровых людей — для продажи их за границу нуждающимся в пересадке.

— Три недели назад в район Артёмовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю. <…> Прибыла она с представителями так называемой ЧВК "Моцарт", я сейчас перечислю их фамилии: это Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн (основатель ЧВК "Моцарт". — Прим. авт.), Генри Розенфельд, это якобы члены ЧВК "Моцарт". На самом же деле эти люди засветились ещё в 2014–2015 годах, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса, они засветились как чёрные трансплантологи, — рассказал РИА "Новости" полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.

В частности, по его словам, имя гражданки Нидерландов Элизабет Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника СБУ, рассказавшего о схеме изъятия органов, которая существовала уже в ноябре 2014 года. Изъятые органы отправляли в страны, где хорошо развита трансплантология, в частности в Германию и Израиль.

По словам бывшего эсбэушника, эту операцию курировал украинский полковник Мищенко, чьи подчинённые имели доступ к местам хранения тел погибших и смертельно раненным, а командовала изъятием органов Элизабет Дебрю, которая могла, если надо, сама провести операцию.

Показательно, что все эти имена вновь засветились сейчас, когда под Артёмовском происходит натуральная мясорубка. Конечно же, украинское командование не называет число потерь, но можно предположить, что они колоссальные. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские войска ежедневно теряют на Артёмовском направлении личного состава численностью до батальона. То есть до полутысячи человек!

Зачастую тела просто бросают. Ну как тут не поживиться тем, кто зарабатывает огромные деньги на продаже частей человеческих тел? Чёрные трансплантологи, как и стервятники, всегда появляются там, где идут ожесточённые бои. Только стервятники руководствуются банальным инстинктом — потребностью в пище, а торговцы органами наживаются на чужой беде, обеспечивая себя и многие поколения своих потомков не только пищей. Как и любой незаконный бизнес, чёрная трансплантология — дело невероятно прибыльное.

О чёрных трансплантологах в мире открыто заговорили в начале века, когда это явление стало массовым в ходе югославских войн, в частности в Косове, где боевики АОК похищали людей, чтобы продать их органы, причём нередко органы извлекали из живых людей.

В 2008 году бывший прокурор МТБЮ Карла дель Понте в своей книге "Охота. Я и военные преступники" рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, цыган и нелояльных албанцев, у которых забирали почки и сердце, после чего органы отправляли в страны ЕС, Израиль и Турцию. Причём, по её словам, оставшиеся с одной почкой пленные были вынуждены потом ещё ждать реципиента для второй почки. Дель Понте рассказала об обнаружении помещений, где проводились операции, в которых были найдены следы крови и остатки медикаментов. Однако им не дали провести расследование, этому мешали чиновники Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

А в 2010-м на заседании Комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека в Страсбурге был представлен доклад, в котором в торговле человеческими органами был изобличён тогдашний премьер и будущий президент Косова Хашим Тачи (получивший прозвище Косовский мясник), но лишь в 2020 году ставший обвиняемым в Гааге.

На Украине чёрные трансплантологи действительно засветились ещё осенью 2014-го, но особенно — в ходе Дебальцевской операции, когда Киев бросил умирать тысячи своих солдат. Чем не преминули воспользоваться "стервятники в халатах".

Страна, в которой идёт война, а уровень жизни падает, всегда выглядит для чёрных трансплантологов настоящим Клондайком. Однако с приостановкой активных боевых действий скандалы вокруг Украины не закончились.

Осенью 2018-го в Казахстане был задержан главный врач городской клинической больницы № 1 города Шымкента Абылай Донбай, которого заподозрили в проведении незаконной трансплантации органов. В качестве доноров использовались испытывавшие крайнюю нужду граждане Узбекистана, Киргизии, но главным образом — Украины. Они продавали свои почки богатым иностранцам, прежде всего израильтянам, причём оформлялось это как добровольное донорство.

Вообще-то, в этом нет ничего удивительного. Войны идут не везде и не всегда, а незаконная трансплантология продолжает существовать и в мирное время. Для этого необходимо совпадение трёх факторов: нищета населения, коррупция и криминальный бардак в стране. Украина на протяжении всей истории собственной "незалежности" идеально сочетала в себе все три условия. Органами украинцы приторговывали задолго до кризиса 2014 года.

Достаточно вспомнить скандал во Львовской областной клинической больнице, сотрудники которой продавали на Запад новорождённых, оформляя фальшивые свидетельства о смерти. Организатором этого бизнеса был главврач больницы Богдан Федак, который получил всего два года, из которых не отсидел и половины. Другим фигурантом того дела, впоследствии известного на всю страну, стал будущий лидер украинских нацистов Олег Тягнибок. У которого, очевидно, всегда присутствовали садистские наклонности.

Ещё один громкий скандал разразился в начале нулевых, когда обнаружилось, что занимавшаяся изготовлением костных имплантов (для которых нужна живая ткань) немецкая компания Tutogen Medical GmbH получала материал с Украины, разумеется, незаконно. Кости попросту изымали у мертвецов в моргах, естественно, без их прижизненного согласия или согласия их родственников. Причём этот бизнес имел весьма прочную крышу, он был связан с предприятием "Биоимплант" при Минздраве Незалежной.

Всё это могло бы долго оставаться тайной, если бы пронырливые немецкие журналисты из журнала Der Spiegel не вскрыли схему, напрямую обвинив украинское государство в "циничной и незаконной торговле органами своих умерших граждан".

А в 2007 году в Донецке задержали некоего Михаэля Зиса, который занимался вербовкой доноров для трансплантологических клиник Израиля. Показательно, что его вскоре отпустили благодаря вмешательству ещё одного хорошо знакомого нам персонажа — Юлии Тимошенко.

Надо отметить, что это лишь несколько громких случаев. Сколько всего на Украине было эпизодов, трудно подсчитать. В большинстве случаев фигуранты отделывались ничтожными сроками или дела вовсе разваливались после вмешательства политиков.

Очевидно, ситуация, когда приходилось маскироваться, очень напрягала торговцев органами. Одной из приоритетных задач переехавшей на Украину и ставшей главой Минздрава американки Ульяны Супрун, получившей меткое прозвище Доктор Смерть, стала легализация этой торговли. Она это с самого начала не особо и скрывала. Именно с её лёгкой руки в стране протолкнули закон о трансплантологии, официально сделавший Украину Меккой "медицинского туризма". Согласно ему, каждый гражданин теперь мог дать официальное согласие на посмертное донорство, а если не успевал сделать это при жизни, то после смерти это могли сделать его родственники. Но главное — если в стране не находилось реципиента, органы могли продать за границу. То есть органы больше не нужно было провозить контрабандой, всё легально, достаточно просто не найти реципиента на Украине. Было бы интересно поднять статистику несчастных случаев, ДТП и прочих ситуаций после принятия этого закона. Уверен, что их число возросло бы.

В законе, правда, отдельно говорится, что участники АТО не могут быть донорами: тут пришлось пойти на уступки возмущённой общественности, заподозрившей авторов документа в намерении массово дербанить погибших "героев Украины". Но тут на помощь пришли старые добрые чёрные трансплантологи, имеющие богатый опыт изъятия прямо на поле боя из ещё тёпленьких солдат. Тогда, в 2019-м, в них особой потребности не было, а сегодня, когда украинцы массово гибнут в преступной авантюре киевского режима, другое дело.

Надо понимать, что режим тоже в доле. Иначе органы невозможно было бы вывезти — граница ведь на замке. Тут целая цепочка — от командиров подразделений, допускающих "мясников" в зону боевых действий, до властей европейских стран, которые покрывают этот бизнес у себя. Все в доле.

Кроме, разумеется, самих доноров, которым в голову не могло прийти, что в Евросоюз они в итоге всё же попадут. Правда, по частям.

За это скакали на Майдане?

Авторы Дмитрий Родионов