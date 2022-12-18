Двух подростков застрелили в Атланте после спора в соцсетях
Во время стрельбы в американском городе Атланта погибло два подростка
Минимум двое подростков погибли во время стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщает телеканал "Фокс-5 – Атланта", ссылаясь на пресс-службу полиции. Также несколько человек получили ранения.
Это произошло неподалёку от жилого комплекса на юго-западе города. По словам замначальника местной полиции, перестрелку спровоцировал спор, который разгорелся в соцсетях между подростками. По данным телеканала, трёх пострадавших в перестрелке доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) погибло три человека, в том числе девочка-подросток и женщина.