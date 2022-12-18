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18 декабря, 04:30

Двух подростков застрелили в Атланте после спора в соцсетях

Во время стрельбы в американском городе Атланта погибло два подростка

Минимум двое подростков погибли во время стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщает телеканал "Фокс-5 – Атланта", ссылаясь на пресс-службу полиции. Также несколько человек получили ранения.

Это произошло неподалёку от жилого комплекса на юго-западе города. По словам замначальника местной полиции, перестрелку спровоцировал спор, который разгорелся в соцсетях между подростками. По данным телеканала, трёх пострадавших в перестрелке доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Ранее в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) погибло три человека, в том числе девочка-подросток и женщина.

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Fox5atlanta

Анатолий Симоненко
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