Двух подростков застрелили в Атланте после спора в соцсетях

Минимум двое подростков погибли во время стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщает телеканал "Фокс-5 – Атланта", ссылаясь на пресс-службу полиции. Также несколько человек получили ранения.

Это произошло неподалёку от жилого комплекса на юго-западе города. По словам замначальника местной полиции, перестрелку спровоцировал спор, который разгорелся в соцсетях между подростками. По данным телеканала, трёх пострадавших в перестрелке доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.