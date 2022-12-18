Поляков возмутила история с генералом и украинским гранатомётом

Многие читатели польского издания Dziennik Gazeta оказались возмущены инцидентом, произошедшим с главным комендантом полиции страны Ярославом Шимчиком, в кабинете которого произошёл взрыв. Дело в том, что сам Шимчик, комментируя эту ситуацию в эфире радиостанции RMF, признался, что случайно выстрелил из подаренного украинцами гранатомёта. Он якобы был уверен, что ему презентовали небоеспособный образец.

"Я не понимаю: польское правительство и другие платят, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздаёт (или иногда продаёт) это оружие за границу?" — написал читатель под псевдонимом Twój_nick_.

lolandi задался вопросом об интеллектуальных способностях Зеленского, подарившего Шимчику заряженный гранатомёт. А Tolo поинтересовался, почему соответствующие службы предварительно не проверяют "подарки" на предмет камер и прослушки, также ему стало интересно, дарят ли такие вещи цивилизованные люди. Gi.en.ek предположил, что "бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала" и спровоцировать эскалацию конфликта. SzyMON проявил категоричность, заявив, что Шимчик должен давать интервью в камере.

"Не знаю, он такой глупый или притворяется глупым и сам подорвался", — написал alek.