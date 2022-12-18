Папа римский из-за давнего обета не посмотрит финал ЧМ по футболу
Папа римский не сможет посмотреть финал ЧМ в Катаре из-за обета
Папа римский Франциск, будучи аргентинцем, не сможет посмотреть финал чемпионата мира по футболу, где сборная его страны встретится с французской командой. Об этом сообщает la Repubblica. Причиной тому обет, данный священнослужителем ещё в прошлом веке.
Франциск дал такое обещание — не смотреть телевизор — 15 июля 1990 года, пишет издание. И поводом для этого послужило поражение Аргентины в финальном матче чемпионата мира против Германии (0:1). Понтифик болеет за клуб "Сан-Лоренсо", и один из помощников передаёт ему всю информацию о результатах любимой команды.
Как ранее писал Лайф, президент Аргентины решил смотреть финал ЧМ дома и объяснил почему. Выяснилось, что причиной его отказа ехать в Катар послужило одно суеверие. Сборные Аргентины и Франции сразятся в финале ЧМ 18 декабря на стадионе "Лусаил". Латиноамериканцы в полуфинале переиграли команду Хорватии, а трёхцветные были сильнее Марокко.
Flickr / Catholic Church England and Wales