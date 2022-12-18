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18 декабря, 03:42

Папа римский из-за давнего обета не посмотрит финал ЧМ по футболу

Папа римский не сможет посмотреть финал ЧМ в Катаре из-за обета

Папа римский Франциск, будучи аргентинцем, не сможет посмотреть финал чемпионата мира по футболу, где сборная его страны встретится с французской командой. Об этом сообщает la Repubblica. Причиной тому обет, данный священнослужителем ещё в прошлом веке.

Франциск дал такое обещание — не смотреть телевизор — 15 июля 1990 года, пишет издание. И поводом для этого послужило поражение Аргентины в финальном матче чемпионата мира против Германии (0:1). Понтифик болеет за клуб "Сан-Лоренсо", и один из помощников передаёт ему всю информацию о результатах любимой команды.

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Как ранее писал Лайф, президент Аргентины решил смотреть финал ЧМ дома и объяснил почему. Выяснилось, что причиной его отказа ехать в Катар послужило одно суеверие. Сборные Аргентины и Франции сразятся в финале ЧМ 18 декабря на стадионе "Лусаил". Латиноамериканцы в полуфинале переиграли команду Хорватии, а трёхцветные были сильнее Марокко.

Обложка ©

Flickr / Catholic Church England and Wales

Арина Родионова

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