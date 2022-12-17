Макрон с женой полетят на финал чемпионата мира, где Франция сыграет с Аргентиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поддержит сборную страны в финале чемпионата мира в Катаре, куда отправится вместе с супругой. Об этом сообщает BFM.

Президентский борт должен вылететь во второй половине дня из Парижа. Вместе с Макроном и его супругой на финал отправятся дзюдоист и трёхкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер и боксёр Брахим Аслум. Отметим, что до этого французский лидер поддерживал национальную команду в полуфинале против Марокко.