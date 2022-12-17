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17 декабря, 13:10

Макрон с женой полетят на финал чемпионата мира, где Франция сыграет с Аргентиной

BFM: Макрон с женой вылетят в Катар, чтобы поддержать сборную Франции в финале ЧМ

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поддержит сборную страны в финале чемпионата мира в Катаре, куда отправится вместе с супругой. Об этом сообщает BFM.

Президентский борт должен вылететь во второй половине дня из Парижа. Вместе с Макроном и его супругой на финал отправятся дзюдоист и трёхкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер и боксёр Брахим Аслум. Отметим, что до этого французский лидер поддерживал национальную команду в полуфинале против Марокко.

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Ранее Лайф рассказывал, что в финале ЧМ по футболу в Катаре 18 декабря на стадионе "Лусаил" сразятся сборные Аргентины и Франции. Латиноамериканцы в полуфинале переиграли команду Хорватии, а трёхцветные были сильнее Марокко.

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ТАСС / Zuma / Henri Swzarc

Артур Белкин

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