Андрей Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат России

Андрей Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат РФ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Да, меня переизбрали", — сказал Филатов.

За его кандидатуру отдали голоса 58 делегатов съезда Федерации шахмат России, который проходит 17 декабря в Москве. Соперником Филатова был гроссмейстер Сергей Карякин, получивший семь голосов. Другие два бюллетеня признаны недействительными.

В предвыборной программе победителя было семь пунктов, в том числе поддержание высокого уровня индивидуальных и командных достижений ведущих шахматистов РФ и национальных сборных, взаимодействие с Международной шахматной федерацией для полноценного представительства российских игроков и сборных на международной арене, переход из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.