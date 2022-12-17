Андрей Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат России
Андрей Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат РФ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
"Да, меня переизбрали", — сказал Филатов.
За его кандидатуру отдали голоса 58 делегатов съезда Федерации шахмат России, который проходит 17 декабря в Москве. Соперником Филатова был гроссмейстер Сергей Карякин, получивший семь голосов. Другие два бюллетеня признаны недействительными.
В предвыборной программе победителя было семь пунктов, в том числе поддержание высокого уровня индивидуальных и командных достижений ведущих шахматистов РФ и национальных сборных, взаимодействие с Международной шахматной федерацией для полноценного представительства российских игроков и сборных на международной арене, переход из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.
В конце марта ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлилась до 21 сентября, теперь он имеет право выступать на турнирах под нейтральным флагом. Однако делать это Карякин отказался, заявив, что его не устраивает нейтральный статус.
ТАСС / Сергей Карпухин