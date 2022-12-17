Против Трампа могут возбудить уголовное дело из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года

Комиссия Палаты представителей американского Конгресса, которая занимается расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, может призвать Министерство юстиции возбудить уголовное дело против экс-президента США Дональда Трампа. По данным Associated Press, 45-го лидера Соединённых Штатов хотят обвинить в мятеже, препятствовании официальному разбирательству и заговоре против страны. Агентство уточняет, что данные пожелания будут переданы прокурорам.

Объявить об этом публично комиссия собирается 19 декабря. При этом рекомендации не имеют юридической силы, однако они могут повысить политическое давление на американский Минюст, который разбирается в действиях Трампа. Associated Press отмечает, что в Палате представителей уже собирались просить возбудить дело против бывшего главы государства.

"Член палаты представителей Лиз Чейни (штат Вайоминг), вице-председатель комитета, в течение нескольких месяцев намекала на то, что направила в Министерство юстиции уголовные дела на основании обширных доказательств, собранных комиссией из девяти человек с момента её формирования в июле 2021 года", — пишет агентство.