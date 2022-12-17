Российские военные ликвидировали до 30 украинских бойцов при поражении резервов ВСУ в ДНР
ВС РФ поразили резервы ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населённого пункта Колодези Донецкой Народной Республики", — отметил он, добавив, что также уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.
Ранее Лайф писал, что российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины. Все цели были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ