Российские военные ликвидировали до 30 украинских бойцов при поражении резервов ВСУ в ДНР
ВС РФ поразили резервы ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населённого пункта Колодези Донецкой Народной Республики", — отметил он, добавив, что также уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.
Ранее Лайф писал, что российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины. Все цели были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ