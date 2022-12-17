Российские военные ликвидировали до 30 украинских бойцов при поражении резервов ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили резервы ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населённого пункта Колодези Донецкой Народной Республики", — отметил он, добавив, что также уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.