Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 40 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
При этом помимо живой силы российские военные также уничтожили одну украинскую боевую бронированную машину и четыре автомобиля, добавил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников. Удар, как уточнили в Минобороны РФ, был нанесён в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
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