Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 40 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

При этом помимо живой силы российские военные также уничтожили одну украинскую боевую бронированную машину и четыре автомобиля, добавил Конашенков.