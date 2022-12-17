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17 декабря, 12:34

Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 40 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

При этом помимо живой силы российские военные также уничтожили одну украинскую боевую бронированную машину и четыре автомобиля, добавил Конашенков.

Российские войска уничтожили склад вооружения ВСУ и украинский ЗРК С-300

Российские войска уничтожили склад вооружения ВСУ и украинский ЗРК С-300

Ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников. Удар, как уточнили в Минобороны РФ, был нанесён в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова

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