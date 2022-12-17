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Опубликовано 17 декабря 2022, 12:33

Штурмовые группы ВС РФ остановили подразделения ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовые группы и удары артиллерии остановили и рассеяли подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", — отметил Конашенков.

В результате было уничтожено более 30 бойцов ВСУ и семь автомобилей.

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Ранее Лайф сообщал, что Российская армия в рамках спецоперации на Украине нанесла упреждающие удары для пресечения атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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