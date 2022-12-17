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17 декабря, 12:25

В Парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать язык в румынский

Парламент Молдавии изучает вопрос о замене в конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык", а произойти это может к весне 2023 года. Об этом в эфире канала Moldova 1 заявил лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу.

"Мы изучаем возможность исправления этой исторической ошибки. Румынский язык заменит синтагму "молдавский язык" в законодательстве, в конституции уже к весне 2023 года. Сделать это до конца года мы не успеем. Такое событие должно происходить в исторически значимом контексте", — заявил Гросу.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Молдавии Майя Санду во время одной из своих речей перепутала государственный язык страны и назвала таковым румынский.

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ТАСС / DUMITRU DORU

Артур Белкин
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