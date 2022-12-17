В Германии открылся первый терминал по приёму сжиженного природного газа
В немецком Вильгельмсхафене открылся первый терминал по приёму сжиженного природного газа. В торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Трансляцию мероприятия вёл телеканал Welt.
"Это было очень быстрое решение — что мы сделаем всё для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить Германию снабжением энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", — сказал он.
Как рассказал Шольц, многие сочли невозможным появление нового терминала в Вильгельмсхафене в 2022 году. Однако в Германии приложили все усилия, чтобы установить его за коротки сроки, результат налицо. По словам канцлера, это очень важный вклад в безопасность энергоснабжения страны. Ведомство Шольца сообщило, что судно Höegh Esperanza уже пришвартовалось в Вильгельмсхафене, его загрузили в Испании СПГ из Нигерии. Этого объёма хватит для 50 тысяч домохозяйств на один год.
Напомним, в августе в Германии началось строительство трубопровода, который свяжет СПГ-терминал в Вильгельмсхафене и газохранилище в Этцеле. Само предприятие планируется ввести в эксплуатацию уже в конце этого года. В сентябре немецкая RWE и арабская Adnoc договорились о поставках СПГ в Германию.
ТАСС / EPA / LARS-JOSEF KLEMMER / POOL