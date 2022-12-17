В Германии открылся первый терминал по приёму сжиженного природного газа

В немецком Вильгельмсхафене открылся первый терминал по приёму сжиженного природного газа. В торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Трансляцию мероприятия вёл телеканал Welt.

"Это было очень быстрое решение — что мы сделаем всё для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить Германию снабжением энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", — сказал он.