В Швеции сотрудники зоопарка застрелили четырёх сбежавших шимпанзе

В Швеции сотрудники зоопарка в Фурувике застрелили четырёх шимпанзе, которые сбежали из вольеров. Об этом рассказали в учреждении, пишет шведская газета Aftonbladet.

Животных ликвидировали из-за того, что они могли представлять угрозу для людей — как в самом парке, так и за его пределами.

"То, что произошло, — это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьёзный провал с нашей стороны", — указали в зоосаде.

Директор зоопарка Сандра Уилке пояснила, что это была критическая ситуация. По её словам, в данном случае не было других вариантов, кроме как стрелять в животных на поражение. Сейчас в учреждении остаются три шимпанзе, их удалось вернуть в вольеры.