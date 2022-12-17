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Опубликовано 17 декабря 2022, 15:01

В Швеции сотрудники зоопарка застрелили четырёх сбежавших шимпанзе

В Швеции сотрудники зоопарка в Фурувике застрелили четырёх шимпанзе, которые сбежали из вольеров. Об этом рассказали в учреждении, пишет шведская газета Aftonbladet.

Животных ликвидировали из-за того, что они могли представлять угрозу для людей — как в самом парке, так и за его пределами.

"То, что произошло, — это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьёзный провал с нашей стороны", — указали в зоосаде.

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Директор зоопарка Сандра Уилке пояснила, что это была критическая ситуация. По её словам, в данном случае не было других вариантов, кроме как стрелять в животных на поражение. Сейчас в учреждении остаются три шимпанзе, их удалось вернуть в вольеры.

Ранее Лайф писал о том, что еноты, обитающие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку. Их засыпанию способствовала стабильно низкая температура на улице, а также погода, которая в дикой природе затрудняет поиск и сбор корма.

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Unsplash

Илья Суриков
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