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17 декабря, 11:48

В Петербурге 13-летний мальчик запутался в гамаке и впал в кому

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник запутался в гамаке, после чего впал в кому и был доставлен в педиатрический университет. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошёл 16 декабря. Пострадавшего обнаружила его мать в квартире на улице Бутлерова. В итоге мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с механической асфиксией через повешение, гипоксической комой, странгуляционной бороздой.

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Shutterstock

Артур Белкин

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