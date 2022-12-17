В Петербурге 13-летний мальчик запутался в гамаке и впал в кому
В Санкт-Петербурге 13-летний школьник запутался в гамаке, после чего впал в кому и был доставлен в педиатрический университет. Об этом пишет 78.ru.
Инцидент произошёл 16 декабря. Пострадавшего обнаружила его мать в квартире на улице Бутлерова. В итоге мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с механической асфиксией через повешение, гипоксической комой, странгуляционной бороздой.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве 12-летний мальчик утонул в ванне, надышавшись угарным газом из-за установленного с нарушениями водонагревателя.
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