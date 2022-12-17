МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за метели и сильного ветра

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, усилением северного ветра, гололёда и снежных заносов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", — говорится в сообщении.

В связи с опасными погодными условиями спасатели призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, стараться избегать внезапных манёвров, обгонов, перестроений и опережений, а также парковаться подальше от деревьев. Что касается пешеходов, то их призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а вместе с тем не укрываться под деревьями. Спасатели также порекомендовали не оставлять детей на улице без присмотра.