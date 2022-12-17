ERR: Школы и детсады в Эстонии к 2030 году перейдут с русского на эстонский язык
Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода к 2030 году русских школ и детских садов на занятия на эстонском языке. Для ускорения процесса будут созданы новые места подготовки учителей в университетах и повышены зарплаты школьных преподавателей до 1749 евро. Об этом рассказал глава ведомства Тынис Лукаc, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
В первую очередь язык сменят в детских садах и в начальных классах школ к 2024/2025 году. Чтобы получить квалификацию, всем учителям с 1 августа 2024-го нужно будет предъявлять знание эстонского языка. Директоров и завучей учебных заведений обяжут владеть эстонским не ниже уровня С1 с 1 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии намерены в 30 раз — с 10 до 300 метров — увеличить охраняемую зону на границе с Россией и построить дополнительные объекты инфраструктуры. Кроме того, живущим в Эстонии россиянам и белорусам запретили владеть оружием. Также страна является горячей сторонницей антироссийских санкций, от которых страдает её собственное население. Лайф рассказывал, как эстонцам советуют покупать дешёвые каши и разбавлять сок водой из-за кризиса.
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