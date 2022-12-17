В Московском зоопарке призвали не дарить кроликов на Новый год
Дарить живого кролика на Новый год кому-то из родных и близких не стоит, так как далеко не каждый знает, как ухаживать за животным, что может привести к его гибели. Об этом в телеграм-канале рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Зачастую люди не знают, что потом делать с таким "подарком" и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает. А ведь кролик — это не просто милый пушистик. Это живое существо со своими особенностями и характером, его содержание имеет множество нюансов, которые далеко не все готовы соблюдать", — написала Акулова.
Впрочем, дарить не стоит не только кроликов, но и любое другое животное, ведь на приобретение питомца человек должен решиться самостоятельно, а само живое существо — это не игрушка.
Ранее мужчины назвали носки, нижнее бельё и варежки самыми ужасными подарками на Новый год. Подобные презенты представители сильного пола ещё могут со смехом принять от друзей, но от второй половинки получить их точно никто не хочет.
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