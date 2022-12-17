Власти ЦАР готовы сотрудничать в расследовании покушения на главу Русского дома
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) готовы сотрудничать в расследовании покушения на главу Русского дома в стране Дмитрия Сытого.
"Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами ЦАР", — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Банги.
Там также добавили, что следствие ведётся, но его детали пока не раскрываются.
Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован.
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