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Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 14:07

Власти ЦАР готовы сотрудничать в расследовании покушения на главу Русского дома

Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) готовы сотрудничать в расследовании покушения на главу Русского дома в стране Дмитрия Сытого.

"Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами ЦАР", — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Банги.

В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР
В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР

Там также добавили, что следствие ведётся, но его детали пока не раскрываются.

Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован.

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Илья Суриков
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