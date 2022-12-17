Власти ЦАР готовы сотрудничать в расследовании покушения на главу Русского дома

Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) готовы сотрудничать в расследовании покушения на главу Русского дома в стране Дмитрия Сытого.

"Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами ЦАР", — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Банги.