Король Таиланда Рама Х и королева Сутхида заразились коронавирусом

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией и на некоторое время откажутся от исполнения государственных обязанностей. Об этом сообщает Бюро королевского двора в специальном бюллетене.

"16 декабря в 23:30 королевские медики провели плановое тестирование Их Королевских Величеств на новую коронавирусную инфекцию CoViD-19, в результате которого было обнаружено заражение. У Их Величеств не наблюдается тяжёлых симптомов заболевания", — говорится в сообщении.