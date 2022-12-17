Король Таиланда Рама Х и королева Сутхида заразились коронавирусом
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией и на некоторое время откажутся от исполнения государственных обязанностей. Об этом сообщает Бюро королевского двора в специальном бюллетене.
"16 декабря в 23:30 королевские медики провели плановое тестирование Их Королевских Величеств на новую коронавирусную инфекцию CoViD-19, в результате которого было обнаружено заражение. У Их Величеств не наблюдается тяжёлых симптомов заболевания", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в России было выявлено 7531 случай заражения коронавирусной инфекцией, 58 летальных исходов и 1266 госпитализированных.
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ТАСС / EPA / STR