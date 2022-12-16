Патологоанатом назвал абсолютным и тяжёлым бредом заявления о "зомби-вирусе"

Заявления о том, что коронавирус может продолжать жить в телах умерших и инфицировать окружающих, "как в фильмах о зомби", являются "тяжёлым бредом". Таким мнением поделился патологоанатом Александр Эдигер в беседе с радио Sputnik. По его словам, эта тема была поднята ещё в 2020 году и имела "очень нелепые последствия".

"После таких публикаций тогда в значительной части случаев перестали проводить вскрытие трупов в Европе с аргументацией, что это опасно для патологоанатомов. Это абсолютный и тяжёлый бред. Те самые вскрытия трупов должны были дать бесценный материал про CoViD-19, но время было упущено. По моим оценкам, люди потеряли до полугода исследований", — отметил эксперт.

Эдигер подчеркнул, что опасность заразиться коронавирусом от погибшего крайне низка. По его словам, с телом человека, который умер от ковида, нужно избегать тесных контактов во время похорон или обрядов, но не более того.