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16 декабря, 09:38

В тёмном шоколаде нашли токсичные металлы, и их концентрация превышена в разы

Consumer Reports: Учёные из США обнаружили в тёмном шоколаде токсичные металлы

Учёные из американской некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) обнаружили в тёмном шоколаде токсичные металлы. Результаты исследования опубликовал журнал Consumer Reports.

Всего исследователи проверили 28 плиток шоколада от различных фирм. В каждой из них обнаружили свинец и кадмий, в 23 образцах (82%) уровни свинца оказались в два с половиной раза выше нормы, а кадмия — в три.

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Безвредной дневной нормой для человека по американским стандартам является 0,5 мкг свинца и 4,1 мкг кадмия. Если концентрация данных металлов будет больше, то это может привести к проблемам с памятью, развитию депрессии и даже онкологическим заболеваниям.

В шоколаде кадмий появляется из какао-бобов, которые поглощают его из почвы. А вот свинец попадает в них через воздух во время сушки плодов.

Ранее Лайф писал, что максимальное удовольствие при поедании шоколада можно получить, если тщательно растворять маленькие кусочки во рту. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, антиэйдж терапевт Лариса Никитина.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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