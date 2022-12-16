В тёмном шоколаде нашли токсичные металлы, и их концентрация превышена в разы

Учёные из американской некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) обнаружили в тёмном шоколаде токсичные металлы. Результаты исследования опубликовал журнал Consumer Reports.

Всего исследователи проверили 28 плиток шоколада от различных фирм. В каждой из них обнаружили свинец и кадмий, в 23 образцах (82%) уровни свинца оказались в два с половиной раза выше нормы, а кадмия — в три.

Безвредной дневной нормой для человека по американским стандартам является 0,5 мкг свинца и 4,1 мкг кадмия. Если концентрация данных металлов будет больше, то это может привести к проблемам с памятью, развитию депрессии и даже онкологическим заболеваниям.

В шоколаде кадмий появляется из какао-бобов, которые поглощают его из почвы. А вот свинец попадает в них через воздух во время сушки плодов.