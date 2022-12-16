Лукашенко раскрыл главную тему на грядущих переговорах с Путиным

Главной темой предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко является экономика. Такое заявление сделал лидер республики на совещании по вопросам сотрудничества двух стран.

"На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики", — приводит слова Лукашенко БелТА.

Но вместе с тем главы России и Белоруссии будут обсуждать военно-политическую ситуацию вокруг стран, а также сотрудничество в сфере обороны, безопасности.