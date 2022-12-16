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16 декабря, 09:33

Лукашенко раскрыл главную тему на грядущих переговорах с Путиным

Лукашенко назвал экономику главной темой переговоров с Путиным

Главной темой предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко является экономика. Такое заявление сделал лидер республики на совещании по вопросам сотрудничества двух стран.

"На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики", — приводит слова Лукашенко БелТА.

Но вместе с тем главы России и Белоруссии будут обсуждать военно-политическую ситуацию вокруг стран, а также сотрудничество в сфере обороны, безопасности.

Лукашенко: Белоруссия никогда не будет врагом России

Лукашенко: Белоруссия никогда не будет врагом России

Ранее сообщалось, что Путин встретится с Лукашенко в Минске 19 декабря. Переговоры начнутся с разговора президентов, членов правительств и глав министерств, затем лидеры продолжат их "один на один".

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Getty Images / Handout / Kremlin Press Office

Светлана Оперук

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