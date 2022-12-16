Семьям погибших при крушении Ми-8 в Улан-Удэ выплатят по миллиону рублей

Власти Бурятии выплатят семьям погибших при крушении вертолёта Ми-8 на аэродроме Байкал в Улан-Удэ по миллиону рублей. Об этом журналистам заявил глава региона Алексей Цыденов.

"На борту вертолёта находились три члена экипажа. К сожалению, экипаж погиб. Тушение завершено, уже есть подтверждение гибели людей. Семьям погибших со стороны республики будет выплачено по миллиону рублей", — рассказал Цыденов.