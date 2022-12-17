В России выявили 7531 случай заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксирован 7531 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число госпитализированных увеличилось на 1266 человек, а летальных исходов за сутки было зафиксировано 58, что на один меньше, нежели днём ранее. Напомним, что тогда было выявлено 8451 новый случай заражения ковидом.