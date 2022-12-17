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17 декабря, 08:37

В России выявили 7531 случай заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксирован 7531 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число госпитализированных увеличилось на 1266 человек, а летальных исходов за сутки было зафиксировано 58, что на один меньше, нежели днём ранее. Напомним, что тогда было выявлено 8451 новый случай заражения ковидом.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Китае предсказали гибель миллиона граждан страны, если власти резко начнут снимать коронавирусные ограничения.

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ТАСС / Владимир Гердо

Артур Белкин
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