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Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 21:33

В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает покушение на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого и желает ему скорейшего выздоровления.

"Мы искренне надеемся на выздоровление этого господина. Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он также отметил, что российская сторона не обращалась к ООН с просьбой о содействии в расследовании инцидента.

Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР
Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР

Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован.

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Getty Images / Horst Galuschka / Picture alliance

Наталья Исакова
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