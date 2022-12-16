В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает покушение на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого и желает ему скорейшего выздоровления.
"Мы искренне надеемся на выздоровление этого господина. Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки", — сказал Дюжаррик на брифинге.
Он также отметил, что российская сторона не обращалась к ООН с просьбой о содействии в расследовании инцидента.
Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован.
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