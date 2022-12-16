В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает покушение на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого и желает ему скорейшего выздоровления.

"Мы искренне надеемся на выздоровление этого господина. Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки", — сказал Дюжаррик на брифинге.