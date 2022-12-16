Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР

Покушение на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого является терактом. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"В Банги совершён теракт против партнёрского Русского дома, взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого", — написал он в телеграм-канале.

О состоянии раненого пока ничего не известно, за его жизнь сейчас борются медики, добавил Примаков.