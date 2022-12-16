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Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 16:18

Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР

Покушение на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого является терактом. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"В Банги совершён теракт против партнёрского Русского дома, взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого", — написал он в телеграм-канале.

О состоянии раненого пока ничего не известно, за его жизнь сейчас борются медики, добавил Примаков.

Стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР
Стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР

О покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно сегодня. Оно произошло в столице страны Банги. Русский дом там открылся 1 февраля 2022 года.

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ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT

Наталья Исакова
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