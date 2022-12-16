При первых симптомах гриппа необходимо как можно скорее лечь в кровать и обеспечить обильное тёплое питьё, а вот сбивать температуру ниже, чем 38,5 градуса, не стоит. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

"Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повысится. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питьё и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание, и выпишет соответствующие препараты", — отметил Никифоров.

По словам специалиста, сбивать температуру ниже 38,5 не надо, так как лихорадка является защитной реакцией организма и при повышенной температуре он начинает работать на максимальную отдачу. При лечении симптомов гриппа Никифоров посоветовал использовать универсальные противовирусные средства.