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17 декабря, 11:24

Захарова предупредила ЕС о нарастании болезненных последствий из-за действий против России

Болезненные последствия антироссийской санкционной политики для Евросоюза будут только нарастать, при этом принятый накануне очередной пакет рестрицкий не привносит ничего нового в отношения России и стран ЕС. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на Европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", — отметила дипломат.

Захарова также обратила внимание, что из-за непродуманных действий Брюсселя европейцы уже столкнулись с энергодефицитом и рекордной инфляцией. В настоящее время, по словам представителя МИД РФ, экономика ЕС оказалась перед угрозой деиндустриализации.

Почему европейские санкции против России понижают градус

Почему европейские санкции против России понижают градус

Накануне Лайф писал, что Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. ЕС наложил ограничения против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии, Вооружённые силы РФ, ВМФ, ВКС и сухопутные войска.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

Комментарий

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Dimon Grinвчера в 00:44

В Красноярске тоже тарифы подняли, наверно этот город в ЕС находится?

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