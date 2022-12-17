Захарова предупредила ЕС о нарастании болезненных последствий из-за действий против России

Болезненные последствия антироссийской санкционной политики для Евросоюза будут только нарастать, при этом принятый накануне очередной пакет рестрицкий не привносит ничего нового в отношения России и стран ЕС. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на Европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", — отметила дипломат.