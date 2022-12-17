Захарова предупредила ЕС о нарастании болезненных последствий из-за действий против России
Болезненные последствия антироссийской санкционной политики для Евросоюза будут только нарастать, при этом принятый накануне очередной пакет рестрицкий не привносит ничего нового в отношения России и стран ЕС. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на Европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией", — отметила дипломат.
Захарова также обратила внимание, что из-за непродуманных действий Брюсселя европейцы уже столкнулись с энергодефицитом и рекордной инфляцией. В настоящее время, по словам представителя МИД РФ, экономика ЕС оказалась перед угрозой деиндустриализации.
Накануне Лайф писал, что Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. ЕС наложил ограничения против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии, Вооружённые силы РФ, ВМФ, ВКС и сухопутные войска.
VK / МИД России