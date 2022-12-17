В Волгоградской области три человека пострадали в ДТП из-за кота

В Киквидзенском районе Волгоградской области три человека пострадали в ДТП из-за кота. Водитель хотел объехать животное, но сделать это безопасно не получилось, заявили в региональном главке МВД. По данным ведомства, инцидент произошёл около 09:00.

"48-летний водитель, управляя автомашиной УАЗ, двигаясь по автодороге Самойловская – Шумилинская в сторону хутора Чернолагутинский, при объезде на проезжей части животного (кота) не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево", — отметили правоохранители, добавив, что водитель и двое пассажиров госпитализированы с травмами.