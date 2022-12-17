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17 декабря, 11:57

В Волгоградской области три человека пострадали в ДТП из-за кота

<p>УАЗ, который слетел в кювет в Волгоградской области во время ДТП с котом. Обложка © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/34481491/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

УАЗ, который слетел в кювет в Волгоградской области во время ДТП с котом. Обложка © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Киквидзенском районе Волгоградской области три человека пострадали в ДТП из-за кота. Водитель хотел объехать животное, но сделать это безопасно не получилось, заявили в региональном главке МВД. По данным ведомства, инцидент произошёл около 09:00.

"48-летний водитель, управляя автомашиной УАЗ, двигаясь по автодороге Самойловская – Шумилинская в сторону хутора Чернолагутинский, при объезде на проезжей части животного (кота) не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево", — отметили правоохранители, добавив, что водитель и двое пассажиров госпитализированы с травмами.

В Приморье дорожную разметку нанесли поверх мёртвого кота

В Приморье дорожную разметку нанесли поверх мёртвого кота

Ранее Лайф писал, что в Калужской области на трассе М3 "Украина" после аварии опрокинулась автоцистерна, из ёмкости произошла утечка аммиака. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

Никита Осипов

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