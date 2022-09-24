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24 сентября, 03:31

В Приморье дорожную разметку нанесли поверх мёртвого кота

Приморские водители сняли на видео шокирующую картину в селе Михайловка Михайловского района. Дорожники при нанесении разметки не убрали с трассы мёртвого кота и провели черту прямо по нему.

В Приморье разметку на дороге нанесли поверх мёртвого кота. Видео © Telegram-канал / raionnie_baiki

Очевидцы прислали в местный Telegram-канал видео с котом. Очевидно, кто-то до прибытия дорожников сбил кота, но не убрал его с трассы. И дорожники не стали утруждаться, просто покрасив полотно вместе с трупом животного.

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Telegram-канал / raionnie_baiki

Арина Родионова

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