В Приморье дорожную разметку нанесли поверх мёртвого кота

Приморские водители сняли на видео шокирующую картину в селе Михайловка Михайловского района. Дорожники при нанесении разметки не убрали с трассы мёртвого кота и провели черту прямо по нему.

В Приморье разметку на дороге нанесли поверх мёртвого кота. Видео © Telegram-канал / raionnie_baiki

Очевидцы прислали в местный Telegram-канал видео с котом. Очевидно, кто-то до прибытия дорожников сбил кота, но не убрал его с трассы. И дорожники не стали утруждаться, просто покрасив полотно вместе с трупом животного.