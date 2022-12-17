Российские войска не дали ВСУ перебросить в зону боевых действий иностранное оружие

Российские войска сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить в зону боевых действий иностранное оружие и боеприпасы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что военные России блокировали выдвижение украинских резервов.

"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", — сказал он.