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17 декабря, 12:37
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Российские войска не дали ВСУ перебросить в зону боевых действий иностранное оружие

Российские войска сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить в зону боевых действий иностранное оружие и боеприпасы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что военные России блокировали выдвижение украинских резервов.

"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", — сказал он.

Российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины

Российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков

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