Российские войска не дали ВСУ перебросить в зону боевых действий иностранное оружие
Российские войска сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить в зону боевых действий иностранное оружие и боеприпасы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что военные России блокировали выдвижение украинских резервов.
"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ