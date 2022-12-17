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17 декабря, 12:51

Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Армия России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила до 35 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортёра", — отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, в районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР были обнаружены и уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

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Российские военные ликвидировали до 30 украинских бойцов при поражении резервов ВСУ в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что российские штурмовые группы и удары артиллерии остановили и рассеяли подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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