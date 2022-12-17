ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 12:51

Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Армия России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила до 35 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортёра", — отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, в районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР были обнаружены и уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Российские военные ликвидировали до 30 украинских бойцов при поражении резервов ВСУ в ДНР
Российские военные ликвидировали до 30 украинских бойцов при поражении резервов ВСУ в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что российские штурмовые группы и удары артиллерии остановили и рассеяли подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar