Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Армия России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила до 35 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортёра", — отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, в районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР были обнаружены и уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.