Более 70% подростков подвергались харассменту в игре Dota 2

Компьютерная игра Dota 2 заняла второе место по количеству харассмента, с которым в ней столкнулись пользователи в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщает компания ADL, которая провела соответствующее исследование.

Так, о домогательствах в игре рассказал 71% пользователей. Больший показатель только у игры Valorant (80%). В пятёрку также вошли такие игры как Fortnite, Destiny 2 и PUBG: Battlegrunds.