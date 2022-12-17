Более 70% подростков подвергались харассменту в игре Dota 2
Компьютерная игра Dota 2 заняла второе место по количеству харассмента, с которым в ней столкнулись пользователи в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщает компания ADL, которая провела соответствующее исследование.
Так, о домогательствах в игре рассказал 71% пользователей. Больший показатель только у игры Valorant (80%). В пятёрку также вошли такие игры как Fortnite, Destiny 2 и PUBG: Battlegrunds.
Ранее Лайф рассказывал историю из Финляндии, где участник "Кто хочет стать миллионером?" выиграл 10 тысяч евро, благодаря вопросу об игре Dota 2.
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