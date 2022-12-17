Россиянина Бивола назвали боксёром года второй раз за неделю

"Бивол — это беспроигрышный вариант — как же ему не быть? Будучи аутсайдером Бивол разгромил общепризнанного короля весовой категории Канело Альвареса", — отметил обозреватель Майк Коппингер.

По мнению аналитика, россиянин уже в следующем году может сразиться с соотечественником Артуром Бетербиевым, в бою на кону будет стоять бесспорное чемпионство в полутяжёлом весе. Добавим, что в этом году 31-летний Бивол одержал две громкие победы: над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.