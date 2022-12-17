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17 декабря, 09:24

Россиянина Бивола назвали боксёром года второй раз за неделю

Россиянин Дмитрий Бивол признан боксёром года по версии ESPN

Россиянин Дмитрий Бивол признан боксёром года по версии американского портала ESPN.

"Бивол — это беспроигрышный вариант — как же ему не быть? Будучи аутсайдером Бивол разгромил общепризнанного короля весовой категории Канело Альвареса", — отметил обозреватель Майк Коппингер.

По мнению аналитика, россиянин уже в следующем году может сразиться с соотечественником Артуром Бетербиевым, в бою на кону будет стоять бесспорное чемпионство в полутяжёлом весе. Добавим, что в этом году 31-летний Бивол одержал две громкие победы: над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.

Россиянин Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксёром в мире

Россиянин Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксёром в мире

Ранее Дмитрий Бивол был признан боксёром года по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

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ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT

Артур Белкин

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