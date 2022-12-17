МИД РФ: Запад пытается заставить Сербию смириться с "государственностью" Косова
Западные страны путём вброса различной информации об урегулировании ситуации пытаются принудить Сербию смириться с "государственностью" непризнанного Косова. Об этом ТАСС заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Вброс с подачи Вашингтона так называемого франко-германского проекта урегулирования стал очередным свидетельством стремления Запада любыми способами принудить сербов поступиться национальными интересами, территориальной целостностью и в той или иной форме согласиться с косовской "государственностью", — отметил Пилипсон.
По словам представителя ведомства, ЕС провалился в попытках урегулировать ситуацию между Белградом и Приштиной, а все шаги Брюсселя сводятся лишь к попыткам надавить на Сербию и к нежеланию заставить Косово выполнять согласованные договорённости.
"Драматичное развитие событий вокруг Косова подтверждает актуальность и безальтернативность резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая определяет рамки выработки сбалансированного, справедливого решения косовской проблемы, соответствующего международному праву", — добавил Пилипсон.
Ранее Лайф писал, что при помощи полиции косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Вместе с тем премьер-министр Косова Альбин Курти официально передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление в ЕС.
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ТАСС / EPA / DJORDJE SAVIC