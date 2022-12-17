МИД РФ: Запад пытается заставить Сербию смириться с "государственностью" Косова

Западные страны путём вброса различной информации об урегулировании ситуации пытаются принудить Сербию смириться с "государственностью" непризнанного Косова. Об этом ТАСС заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Вброс с подачи Вашингтона так называемого франко-германского проекта урегулирования стал очередным свидетельством стремления Запада любыми способами принудить сербов поступиться национальными интересами, территориальной целостностью и в той или иной форме согласиться с косовской "государственностью", — отметил Пилипсон.

По словам представителя ведомства, ЕС провалился в попытках урегулировать ситуацию между Белградом и Приштиной, а все шаги Брюсселя сводятся лишь к попыткам надавить на Сербию и к нежеланию заставить Косово выполнять согласованные договорённости.