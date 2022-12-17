TAC: Конгресс объявил войну интересам США, одобрив увеличение бюджета для помощи Украине

Американские конгрессмены объявили войну реальным интересам США, одобрив увеличение оборонного бюджета для дальнейшей помощи Украине. Об этом пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

Журналист привёл заявление республиканского политика Чипа Роя, который раскритиковал закон о разрешении на национальную оборону 2023 года на 860 миллиардов долларов. По мнению последнего, принятый конгрессменами документ оскорбляет американских военных и всех граждан США. Автор статьи отметил, что полностью разделяет негодование Роя, и заявил, что подобный закон лишь усилит эскалацию украинского кризиса.

"Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать США втянутыми в конфликт на Украине до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву", — пишет Девлин.