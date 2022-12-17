TAC: Конгресс объявил войну интересам США, одобрив увеличение бюджета для помощи Украине
Американские конгрессмены объявили войну реальным интересам США, одобрив увеличение оборонного бюджета для дальнейшей помощи Украине. Об этом пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.
Журналист привёл заявление республиканского политика Чипа Роя, который раскритиковал закон о разрешении на национальную оборону 2023 года на 860 миллиардов долларов. По мнению последнего, принятый конгрессменами документ оскорбляет американских военных и всех граждан США. Автор статьи отметил, что полностью разделяет негодование Роя, и заявил, что подобный закон лишь усилит эскалацию украинского кризиса.
"Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать США втянутыми в конфликт на Украине до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву", — пишет Девлин.
Резюмируя вышесказанное, журналист призвал поскорее закончить социальный эксперимент по экспорту либеральной демократии, прежде чем политика Штатов приведёт к очередным бессмысленным жертвам.
Ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot уже на этой неделе. Решение якобы должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту Джо Байдену. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что ЗРК Patriot сразу при попадании на территорию Украины станет законной целью ВС РФ.
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