Правительство РФ продлило меры поддержки работодателей в условиях санкций
До конца 2023 года Правительство РФ продлило несколько мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях западных санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства", — сказано в сообщении кабмина.
В эти меры поддержки также включено профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Государство частично возмещает работодателям затраты по данным направлениям. Например, организует оплату труда и оснащение рабочих мест.
"Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 миллиарда рублей", — добавили в правительстве.
Ранее Лайф писал о том, что Минфин должен до 20 декабря внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ, которые должны начать действовать в новом году. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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