Правительство РФ продлило меры поддержки работодателей в условиях санкций

До конца 2023 года Правительство РФ продлило несколько мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях западных санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства", — сказано в сообщении кабмина.

В эти меры поддержки также включено профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Государство частично возмещает работодателям затраты по данным направлениям. Например, организует оплату труда и оснащение рабочих мест.

"Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 миллиарда рублей", — добавили в правительстве.