В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов

Минтранс РФ решил снизить ставки сборов за обслуживание самолётов для региональных аэропортов, что может положительно сказаться на стоимости авиабилетов. Об этом пишет РБК.

"Мы обсудили [приказ] с бизнесом, сейчас он обсуждается <...> в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", — заявил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

Предполагается, что тарифы на обслуживание лайнеров будут снижены в два–четыре раза. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, сейчас данные сборы крайне высоки и составляют 20% от стоимости билетов, тогда как в Москве в десять раз меньше. При этом в случае снижения тарифов упадут доходы и региональных аэропортов, которые будет необходимо возмещать из бюджета.