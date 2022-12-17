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17 декабря, 08:54

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов

Минтранс решил снизить сборы за обслуживание самолётов в регионах

Минтранс РФ решил снизить ставки сборов за обслуживание самолётов для региональных аэропортов, что может положительно сказаться на стоимости авиабилетов. Об этом пишет РБК.

"Мы обсудили [приказ] с бизнесом, сейчас он обсуждается <...> в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", — заявил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

Предполагается, что тарифы на обслуживание лайнеров будут снижены в два–четыре раза. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, сейчас данные сборы крайне высоки и составляют 20% от стоимости билетов, тогда как в Москве в десять раз меньше. При этом в случае снижения тарифов упадут доходы и региональных аэропортов, которые будет необходимо возмещать из бюджета.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Артур Белкин
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