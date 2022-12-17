Дипломат Пилипсон: РФ и Турция продолжают вести плотный диалог по предотвращению терактов

"Конечно, хотелось бы, чтобы подобных инцидентов не было вовсе. Для этого необходимо плотное взаимодействие правоохранительных органов России и Турции. Настроены его продолжать", — сказал он.

Стороны убеждены, что поддержание традиционно взаимоуважительного и профессионального диалога, совместная заинтересованная работа внесут значительный вклад в стабилизацию обстановки в регионе. Дипломат отметил нестабильность во всём мире. По его словам, достаточно долго Анкара обеспечивала безопасность на фоне острой внутриполитической и непосредственной близости к региону, где находятся базы различных деструктивных сил и ячеек, которые используют для достижения неблаговидных целей самые разные методы — от шантажа и бандитизма до террора.