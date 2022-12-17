Дипломат Пилипсон: РФ и Турция продолжают вести плотный диалог по предотвращению терактов
Российские и турецкие правоохранительные органы ведут плотный диалог по предотвращению террористических актов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Конечно, хотелось бы, чтобы подобных инцидентов не было вовсе. Для этого необходимо плотное взаимодействие правоохранительных органов России и Турции. Настроены его продолжать", — сказал он.
Стороны убеждены, что поддержание традиционно взаимоуважительного и профессионального диалога, совместная заинтересованная работа внесут значительный вклад в стабилизацию обстановки в регионе. Дипломат отметил нестабильность во всём мире. По его словам, достаточно долго Анкара обеспечивала безопасность на фоне острой внутриполитической и непосредственной близости к региону, где находятся базы различных деструктивных сил и ячеек, которые используют для достижения неблаговидных целей самые разные методы — от шантажа и бандитизма до террора.
Напомним, в конце сентября группа вооружённых людей совершила нападение на полицейский участок в городе Мерсин. В результате погиб один человек. 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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