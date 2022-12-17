Миссия НАТО KFOR усилила патрулирование и присутствие на севере Косова. Об этом заявили в "Твиттере".

"С октября мы усилили своё присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косова на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", — говорится в сообщении миссии.