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17 декабря, 09:18

Миссия НАТО KFOR усилила патрулирование и присутствие на севере Косова

Миссия НАТО KFOR усилила патрулирование и присутствие на севере Косова. Об этом заявили в "Твиттере".

"С октября мы усилили своё присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косова на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", — говорится в сообщении миссии.

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Ранее Лайф писал, что при помощи полиции косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Вместе с тем премьер-министр Косова Альбин Курти официально передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление в ЕС. А запрос на введение армии и полиции в Косово передала Сербия НАТО 16 декабря.

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Twitter / NATO_KFOR

Светлана Оперук

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