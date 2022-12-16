Ещё одного серба задержали в Косове

В северной Косовска-Митровице полиция самопровозглашённой Республики Косово задержала ещё одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича. Об этом пишет Kosovo online.

"Задержанный живёт в районе со смешанным населением Бошнячка Махала, он один из сотрудников полиции, которые подали в отставку. Его жена подтвердила факт задержания и сказала, что его подозревают в военных преступлениях", — сообщает портал.

Жена задержанного также сообщила, что он прослужил в полиции 23 года. Для неё удивительно, что его задержали сейчас, когда он уже ушёл со службы. Она также добавила, что её муж страдает диабетом, при задержании у него даже не было с собой необходимых лекарств.

Трайкович стал третьим бывшим косовским полицейским-сербом, которого задержала Приштина. До этого были задержаны Милян Аджича и Деян Пантич.