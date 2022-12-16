Ещё одного серба задержали в Косове
В Косове задержали ещё одного экс-полицейского сербской национальности
В северной Косовска-Митровице полиция самопровозглашённой Республики Косово задержала ещё одного бывшего полицейского сербской национальности Сладжана Трайковича. Об этом пишет Kosovo online.
"Задержанный живёт в районе со смешанным населением Бошнячка Махала, он один из сотрудников полиции, которые подали в отставку. Его жена подтвердила факт задержания и сказала, что его подозревают в военных преступлениях", — сообщает портал.
Жена задержанного также сообщила, что он прослужил в полиции 23 года. Для неё удивительно, что его задержали сейчас, когда он уже ушёл со службы. Она также добавила, что её муж страдает диабетом, при задержании у него даже не было с собой необходимых лекарств.
Трайкович стал третьим бывшим косовским полицейским-сербом, которого задержала Приштина. До этого были задержаны Милян Аджича и Деян Пантич.
Напомним, ситуация с кризисом в Косове обострилась после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанном Косове решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.
Ранее Лайф писал, что при помощи полиции косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Сербия планирует направить официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR на то, чтобы ввести на территорию Косова её полицейских и военных. В то же время премьер-министр Косова Альбин Курти официально передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление в ЕС.
Wikipedia / SUHEJLO