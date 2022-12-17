Роналдиньо сделал прогноз на финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция
Роналдиньо уверен, что Месси принесёт победу Аргентине в матче против Франции на ЧМ-2022
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо уверен, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси сможет принести победу аргентинцам в финальном матче против Франции на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит "Российская газета".
"Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счёт будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира", — сказал 42-летний Роналдиньо.
Известный бразилец также назвал Месси дорогим другом и пообещал перед решающим матчем передать ему частицу своей энергии. К слову, сейчас Роналдиньо находится в Катаре, он получил приглашение от оргкомитета ЧМ стать почётным гостем на заключительных матчах мундиаля.
Ранее Лайф рассказывал, что в финале ЧМ по футболу в Катаре 18 декабря на стадионе "Лусаил" сразятся сборные Аргентины и Франции. Латиноамериканцы в полуфинале переиграли команду Хорватии, а трёхцветные были сильнее Марокко. Сегодня, 17 декабря, марокканцы встретятся с хорватами в матче за третье место.
ТАСС / ZUMA / Italy Photo Press