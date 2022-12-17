Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 12:54

Роналдиньо сделал прогноз на финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция

Роналдиньо уверен, что Месси принесёт победу Аргентине в матче против Франции на ЧМ-2022

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо уверен, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси сможет принести победу аргентинцам в финальном матче против Франции на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит "Российская газета".

"Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счёт будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира", — сказал 42-летний Роналдиньо.

Известный бразилец также назвал Месси дорогим другом и пообещал перед решающим матчем передать ему частицу своей энергии. К слову, сейчас Роналдиньо находится в Катаре, он получил приглашение от оргкомитета ЧМ стать почётным гостем на заключительных матчах мундиаля.

Суперкомпьютер предсказал победителя финала ЧМ в Катаре

Суперкомпьютер предсказал победителя финала ЧМ в Катаре

Ранее Лайф рассказывал, что в финале ЧМ по футболу в Катаре 18 декабря на стадионе "Лусаил" сразятся сборные Аргентины и Франции. Латиноамериканцы в полуфинале переиграли команду Хорватии, а трёхцветные были сильнее Марокко. Сегодня, 17 декабря, марокканцы встретятся с хорватами в матче за третье место.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Italy Photo Press

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров