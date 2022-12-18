Особый ритуал: Президент Аргентины решил смотреть финал ЧМ дома и объяснил почему

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не поедет в Катар на финал чемпионата мира по футболу, где выступит команда его страны. Об этом он написал в "Твиттере".

"Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Этот фантастический момент я встречу так же, как до этого, вместе с моими людьми. На поле будут лучшие из наших, а на трибунах — славные болельщики", — заявил Фернандес.

Он пояснил, что принял решение остаться дома из-за суеверия, которое в Аргентине называют "кабала". В стране уже появился особый ритуал для просмотра матчей, и там считают, что его несоблюдение грозит проигрышем.

Считается, что для победы любимой команды нужно при просмотре игры воссоздать те же условия, что были в прошлый раз. А Фернандес смотрел прошлые матчи чемпионата дома.